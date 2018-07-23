У Білому домі заявили, що Трамп і Путін досягли лише однієї домовленості

У Білому домі розповіли, про що домовилися Трамп і Путін у ході зустрічі

У Білому домі заявили, що в ході зустрічі президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін в Гельсінкі досягли лише однієї домовленості. Про це повідомляє Reuters.

Так, прес-секретар Сара Сандерс заявила, що глави двох держав узгодили подальшу спільну роботу співробітників, що відповідають за національну безпеку.

Як повідомляється, в серпні радник президента Трапа з національної безпеки Джон Болтон зустрінеться з радником РФ. Також Сандерс не пояснила, де саме пройдуть переговори. Болтон був присутній на зустрічі Путіна з Трампом, коли ті спілкувалися в розширеному форматі. Крім того, він приїжджав до Москви напередодні саміту в столиці Фінляндії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства оборони США Джон Руд підтримує рішення Білого дому про запрошення російського президента Володимира Путіна приїхати до Вашингтона восени 2018 року.

Зокрема, заступник голови Пентагону вважає, що це практична і абсолютно нормальна ідея.