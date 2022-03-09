В Белом доме заявили о "логистических проблемах" с польскими самолетами для Украины
В Белом доме заявили, что существуют "серьезные логистические проблемы" с передачей "польских самолетов" Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN
"Члены нашего оборонного ведомства находятся на связи с украинскими коллегами, коллегами из НАТО, обсуждая, какие здесь явные логистические проблемы", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о трудностях в передаче Украине самолетов.
Она указала на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби во вторник, в котором говорится, что Пентагон не считает предложение Польши "состоятельным".
По ее словам Кирби дал ясно понять, что предложение о том, что истребители, пилотируемые американцами, покидают базу НАТО и летят в воздушное пространство, оспариваемое Россией, вызывает серьезную озабоченность у Соединенных Штатов и НАТО.
Псаки также упомянула некоторые логистические трудности. В частности, доставка самолетов в Украину без эскалации, потенциальная необходимость разбирать самолеты и собирать их обратно, а также обеспечение безопасного движения самолетов в условиях войны.
Позже она назвала это "серьезной логистической проблемой", заявив, что обсуждения по этому вопросу продолжаются.
Напомним, Польша заявила о своем намерении передать Украине свои истребители МиГ-29 и перевезти их на базу американских ВВС на базу в немецком Рамштайне. Однако пока США игнорируют этот запрос.
Позже Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за такую возможность, но раскритиковал США из-за заминки якобы связанной с "вопросами логистики".
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