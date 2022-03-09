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У Білому домі заявили про "логістичні проблеми" з польськими літаками для України

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Середа 09 березня 2022 21:53
У Білому домі заявили про "логістичні проблеми" з польськими літаками для України Фото: літак МіГ-29 (wikimedia.by)
Автор: Світлана Мащенко

У Білому домі заявили, що існують "серйозні логістичні проблеми" з передачею "польських літаків" Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN

"Члени нашого оборонного відомства перебувають на зв'язку з українськими колегами, колегами з НАТО, обговорюючи, які тут явні логістичні проблеми", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі про труднощі в передачі Україні літаків.

Вона вказала на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі у вівторок, в якому говориться, що Пентагон не вважає пропозицію Польщі "повноцінною".

За її словами Кірбі дав ясно зрозуміти, що пропозиція про те, що винищувачі, пілотовані американцями, залишають базу НАТО і летять в повітряний простір, оспорюване Росією, викликає серйозну заклопотаність у Сполучених Штатів і НАТО.

Псакі також згадала деякі логістичні труднощі. Зокрема, доставка літаків в Україну без ескалації, потенційна необхідність розбирати літаки і збирати їх назад, а також забезпечення безпечного руху літаків в умовах війни.

Пізніше вона назвала це "серйозною логістичною проблемою", заявивши, що обговорення з цього питання тривають.

Нагадаємо, Польща заявила про свій намір передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і перевезти їх на базу американських ВПС на базу в німецькому Рамштайні. Однак поки США ігнорують цей запит.

Пізніше Володимир Зеленський подякував Польщі за таку можливість, але розкритикував США через затримку нібито пов'язану з "питаннями логістики".

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