У Білому домі заявили про "логістичні проблеми" з польськими літаками для України
У Білому домі заявили, що існують "серйозні логістичні проблеми" з передачею "польських літаків" Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN
"Члени нашого оборонного відомства перебувають на зв'язку з українськими колегами, колегами з НАТО, обговорюючи, які тут явні логістичні проблеми", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі про труднощі в передачі Україні літаків.
Вона вказала на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі у вівторок, в якому говориться, що Пентагон не вважає пропозицію Польщі "повноцінною".
За її словами Кірбі дав ясно зрозуміти, що пропозиція про те, що винищувачі, пілотовані американцями, залишають базу НАТО і летять в повітряний простір, оспорюване Росією, викликає серйозну заклопотаність у Сполучених Штатів і НАТО.
Псакі також згадала деякі логістичні труднощі. Зокрема, доставка літаків в Україну без ескалації, потенційна необхідність розбирати літаки і збирати їх назад, а також забезпечення безпечного руху літаків в умовах війни.
Пізніше вона назвала це "серйозною логістичною проблемою", заявивши, що обговорення з цього питання тривають.
Нагадаємо, Польща заявила про свій намір передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і перевезти їх на базу американських ВПС на базу в німецькому Рамштайні. Однак поки США ігнорують цей запит.
Пізніше Володимир Зеленський подякував Польщі за таку можливість, але розкритикував США через затримку нібито пов'язану з "питаннями логістики".
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