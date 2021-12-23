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В Белом доме считают, что Россия не приняла окончательного решения по вторжению в Украину

Автор: Валерия Полищук

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что президент РФ Владимир Путин не принял окончательного решение по вторжению в Украину. При этом в Белом доме считают, что такое решение будет принимать только Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента CNN.

"Высокопоставленный чиновник США говорит, что администрация по-прежнему считает, что Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Но они признают, что это решение будет принимать только Путин. Они продолжают наблюдать "тревожные" движения вблизи Украины", - написал он.

Напомним, в Германии считают маловероятным нападение РФ на Украину.

Путин считает, что гарантия ненападения на Украину будет зависеть от обеспечения безопасности России.

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