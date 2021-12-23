У Білому домі вважають, що Росія не прийняла остаточного рішення щодо вторгнення в Україну

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважає, що президент РФ Володимир Путін не прийняв остаточного рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому в Білому домі вважають, що таке рішення буде приймати тільки Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення кореспондента CNN.
"Високопоставлений чиновник США каже, що адміністрація як і раніше вважає, що Путін ще не прийняв остаточного рішення про вторгнення в Україну. Але вони визнають, що це рішення буде приймати тільки Путін. Вони продовжують спостерігати "тривожні" рухи поблизу України", - написав він.
Нагадаємо, у Німеччині вважають малоймовірним є напад РФ на Україну.
Путін вважає, що гарантія ненападу на Україну залежатиме від забезпечення безпеки Росії.