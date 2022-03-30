В Белом доме рассказали, при каких условиях Байден может встретиться с Путиным

В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден будет готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным после отказа Москвы от агрессии и при условии деэскалации и приверженности дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, прямые переговоры американского лидера с руководителем Кремля будут возможны "только в том случае, если заранее будут даны определенные гарантии".

"Это будет зависеть от того, о чем хочет поговорить президент Путин. Мы очень четко дали понять, что должна быть ощутимая деэскалация со стороны России и четкая, искренняя приверженность дипломатии, прежде чем президент пойдет на такой разговор", - заявила она.