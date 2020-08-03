В Белом доме проходят экстренные переговоры о предотвращении блокировки TikTok

В Белом доме проходят переговоры о предотвращении полной блокировки китайского приложения TikTok при участии корпорации Microsoft и представителей сервиса. Microsoft намеревается выкупить приложение у Bytedance.

Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на источники.

Данное обсуждение ведется на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении запретить сервис на территории страны из-за подозрений в системе безопасности TikTok, которое, по мнению властей, направляет данные пользователей китайской разведке.

Компания Microsoft принимает участие в обсуждении, поскольку намеревается выкупить приложение у Bytedance.

Отмечается, что руководство Microsoft собирается оценить выгодность сделки и понять, сможет ли TikTok конкурировать с другими сервисами на мировом рынке.

О своем решении Трамп относительно TikTok сообщит в понедельник, 3 августа, или вторник, 4 августа.

Напомним, в субботу Трамп заявил, что он может запретить популярную китайскую соцсеть TikTok, но еще не принял окончательного решения.

После такого заявления Трампа, американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Как писало РБК-Украина, запрет на TikTok и другие китайские приложения был введен в Индии после обострения на спорной с Китаем границе.