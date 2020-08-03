В Белом доме проходят экстренные переговоры о предотвращении блокировки TikTok

Microsoft намеревается выкупить приложение TikTok у Bytedance
В Белом доме проходят переговоры о предотвращении полной блокировки китайского приложения TikTok при участии корпорации Microsoft и представителей сервиса. Microsoft намеревается выкупить приложение у Bytedance.
Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на источники.
Данное обсуждение ведется на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении запретить сервис на территории страны из-за подозрений в системе безопасности TikTok, которое, по мнению властей, направляет данные пользователей китайской разведке.
Компания Microsoft принимает участие в обсуждении, поскольку намеревается выкупить приложение у Bytedance.
Отмечается, что руководство Microsoft собирается оценить выгодность сделки и понять, сможет ли TikTok конкурировать с другими сервисами на мировом рынке.
О своем решении Трамп относительно TikTok сообщит в понедельник, 3 августа, или вторник, 4 августа.
Напомним, в субботу Трамп заявил, что он может запретить популярную китайскую соцсеть TikTok, но еще не принял окончательного решения.
После такого заявления Трампа, американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.
Как писало РБК-Украина, запрет на TikTok и другие китайские приложения был введен в Индии после обострения на спорной с Китаем границе.