В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина 16 июля

Политики обсудят отношения между США и Россией

В Белом доме подтвердили встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Она состоится 16 июля в Хельсинки, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки, Финляндия. Оба лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки (Финляндия).

Сообщается, что окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона.