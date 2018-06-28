Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина 16 июля

НовостиПолитика    28.06.2018 - 19:32
Фото: Трамп и Путин (kremlin.ru)
Фото: Трамп и Путин (kremlin.ru)

Политики обсудят отношения между США и Россией

В Белом доме подтвердили встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Она состоится 16 июля в Хельсинки, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки, Финляндия. Оба лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки (Финляндия).

Сообщается, что окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона.

Встреча Трампа и Путина: вице-президент США назвал темы переговоров Трамп объявил о встрече с Путиным
Теги публикации: Владимир Путин, встреча, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь