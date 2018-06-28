У Білому домі підтвердили зустріч Трампа і Путіна 16 липня

Політики обговорять відносини між США та Росією

У Білому домі підтвердили зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Вона відбудеться 16 липня в Гельсінкі, ідеться у повідомленні Білого дому.

"Президент Дональд Трамп і президент Володимир Путін зустрінуться 16 липня 2018 року в Гельсінкі, Фінляндія. Обидва лідери обговорять відносини між Сполученими Штатами та Росією та низку питань національної безпеки", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Кремлі повідомили, що Трамп і Путін зустрінуться в понеділок, 16 липня, в Гельсінкі (Фінляндія).

Повідомляється, що остаточна домовленість про проведення зустрічі глав Росії і США була досягнута в середу, 27 червня, під час візиту в Москву радника з національної безпеки Дональда Трампа Джона Болтона.