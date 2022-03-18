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В Белом доме ответили на угрозы Лаврова атаковать конвои с помощью в Украине

Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на заявление главы российского МИД РФ Сергей Лаврова о намерениях РФ уничтожать конвои с помощью от западных стран на территории Украины, и что любые поставки оружия в нашу страну "станут законной целью" для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время пресс-брифинга спикер Белого дома отметила, что "на территории Украины нет американских войск", а все силы США действуют исключительно на территории НАТО.

Так, Псаки преуменьшила угрозы Лаврова относительно поступающей материальной помощи в Украину после того, как президент США Джо Байден пообещал направить более 800 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.

"Поскольку мы говорим об операциях по передвижению конвоев и перемещению помощи, то это не те органы, которые будут перемещать эту помощь внутри Украины... Мы внимательно следим за действиями, за продолжающейся эскалацией действий россиян, и мы будем внимательно следить, если они продолжат эту угрозу", - сказала она.

Напомним, ранее 18 марта в МИД РФ заявили, что любые грузы от западных стран, поступающие на территорию Украины, они будут считать конвоями с оружием, и собираются их уничтожать.

Также мы писали о том, что США намерены хранить в тайне консультации относительно поставок Украине систем ПВО, и не станут раскрывать их местоположение.

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Соединенные Штаты АмерикиБелый домЛавровДжен ПсакиВойна России против Украины