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Лавров снова пригрозил российскими ударами по конвоям с оружием в Украине

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Москва, Пятница 18 марта 2022 12:33
Лавров снова пригрозил российскими ударами по конвоям с оружием в Украине Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация намерена уничтожать конвои с вооружениями на территории Украины. Речь идет об оружии, которое передают западные партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, и, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении Российской Федерации", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены хранить в тайне консультации относительно поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и не раскрывать их местоположение.

До этого президент США Джо Байден объявил о передаче Украине военного оборудования на 1 млрд долларов.

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