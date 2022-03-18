Лавров снова пригрозил российскими ударами по конвоям с оружием в Украине

Российская Федерация намерена уничтожать конвои с вооружениями на территории Украины. Речь идет об оружии, которое передают западные партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, и, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении Российской Федерации", - отметил он.