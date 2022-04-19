В Белом доме оценили возможность визита Байдена в Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможность визита президента США Джо Байдена в Украину. По ее словам, на данный момент нет планов по организации подобной поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки.

Она объяснила, что в интересах безопасности Вашингтон не будет заявлять, кто и когда посетит Украину в текущей ситуации.

"Визит президента не планируется. В это время если кто-то должен будет совершить визит, мы не будем сообщать ни отсюда, ни откуда-либо от правительства по соображениям безопасности, поэтому у нас не будет никаких подробностей для предварительного обсуждения визита", - заявила Псаки.

Помимо этого, представитель Белого дома добавила, что США продолжают оказывать беспрецедентный объем помощи Киеву, и допустила введение новых санкций против России.