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У Білому домі оцінили можливість візиту Байдена в Україну

Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прессекретар Білого дому Джен Псакі оцінила можливість візиту президента США Джо Байдена в Україну. За її словами, на цей час немає планів з організації подібної поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.

Вона пояснила, що в інтересах безпеки Вашингтон не заявлятиме, хто і коли відвідає Україну в поточній ситуації.

"Візит президента не планується. У цей час якщо хтось має зробити візит, ми не будемо повідомляти ні звідси, ні звідки-небудь від уряду з міркувань безпеки, тому у нас не буде жодних подробиць для попереднього обговорення візиту",- заявила Псакі.

Крім цього, представник Білого дому додала, що США продовжують надавати безпрецедентний обсяг допомоги Києву, і допустила введення нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше Байден заявив про готовність приїхати до Києва.

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Джозеф Байден