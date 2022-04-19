У Білому домі оцінили можливість візиту Байдена в Україну

Прессекретар Білого дому Джен Псакі оцінила можливість візиту президента США Джо Байдена в Україну. За її словами, на цей час немає планів з організації подібної поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.
Вона пояснила, що в інтересах безпеки Вашингтон не заявлятиме, хто і коли відвідає Україну в поточній ситуації.
"Візит президента не планується. У цей час якщо хтось має зробити візит, ми не будемо повідомляти ні звідси, ні звідки-небудь від уряду з міркувань безпеки, тому у нас не буде жодних подробиць для попереднього обговорення візиту",- заявила Псакі.
Крім цього, представник Білого дому додала, що США продовжують надавати безпрецедентний обсяг допомоги Києву, і допустила введення нових санкцій проти Росії.
Нагадаємо, раніше Байден заявив про готовність приїхати до Києва.
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