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В Белом доме отреагировали на полную остановку Россией "Северного потока"

Фото: в Белом доме отреагировали на остановку Россией Северного потока (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме заявил, что США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов.

По его словам, в результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. В то же время он отметил, что одних этих усилий недостаточно.

"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей", - заявил он.

Напомним, вчера "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.

Ранее сообщалось, что поставки газа "Северным потоком" упали почти до нуля после начала ремонта.

Кроме того, "Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС.

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Северный поток