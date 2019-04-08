В Белом доме отказали в передаче демократам налогового отчета Трампа

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что демократы не предоставят налоговые декларации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Предоставить налоговые декларации президента США за последние шесть лет от Налоговой службы ранее потребовали в палате представителей.

"О нет, демократы никогда не увидят налоговые отчетности американского лидера", - заявили в Белом доме.

По его словам, демократы и не должны получать эти документы.

"Если они не получат того, чего хотят в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, они будут просить налоговые декларации. Если они не получат того, чего хотят в налоговых декларациях, они будут просить чего-то еще. Это никого не удивит", - добавил Малвейни.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей Конгресса США, демократ Ричард Нил просил Налоговое управление передать ему личные и корпоративные налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет.

РБК-Украина писало, что комитет по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США призвал Министерство юстиции США обнародовать документы, касающиеся бесед американских чиновников о возможном отстранении от власти президента Дональда Трампа.