У Білому домі відмовили у передачі демократам податкового звіту Трампа

Виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, що демократи не нададуть податкові декларації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Надати податкові декларації президента США за останні шість років від Податкової служби вимагали в палаті представників.

"О ні, демократи ніколи не побачать податкові звітності американського лідера", - заявили в Білому домі.

За його словами, демократи і не повинні отримувати ці документи.

"Якщо вони не отримують того, чого хочуть у звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, вони будуть просити податкові декларації. Якщо вони не отримають того, чого хочуть у податкових деклараціях, вони будуть просити чогось ще. Це нікого не здивує", - додав Малвейни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Комітету державних доходів Палати представників Конгресу США, демократ Річард Ніл просив Податкове управління передати йому особисті і корпоративні податкові декларації Дональда Трампа за останні шість років.

РБК-Україна писало, що комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США закликав Міністерство юстиції США оприлюднити документи, що стосуються бесід американських чиновників про можливе відсторонення від влади президента Дональда Трампа.