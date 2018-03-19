У Білому домі заперечили наміри Трампа звільнити спецпрокурора Мюллера

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп не бере до уваги можливості звільнення з посади спеціального прокурора Роберта Мюллера. Про це заявив високопоставлений юрист Білого дому Тай Кобб, передає "Голос Америки".

Чутки про те, що Трамп має намір звільнити Роберта Мюллера, призначеного Мін'юстом США спецпрокурором для розслідування підозр у змові членів передвиборного штабу Дональда Трампа з російськими спецслужбами, з'явились після того, як президент у низці твітів звинуватив Мюллера у політичній упередженості

"У відповідь на здогади ЗМІ і пов’язані запитання на адресу адміністрації, Білий дім знову підтверджує, що президент не бере до уваги або не обговорює можливості звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера", - заявив Кобб.

Трамп звинуватив Мюллера в політичній упередженості у слідстві щодо зв’язків кампанії Трампа з Росією під час виборів 2016 року і того, чи президент перешкоджав у намаганні придушити розслідування.

У суботу особистий адвокат Трампа Джон Дауд натякнув, щоб заступник міністра юстиції Род Розенстін, який спостерігає роботу спеціального прокурора, "поклав край" слідству Мюллера. Це викликало здогади в засобах масової інформації про можливий наступний крок Трампа, що стосується розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США сенатори-республіканці застерегли президента Дональда Трампа від звільнення спецпрокурора Роберта Мюллера. Зазначимо, спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер зібрав докази організації каналу зв'язку між Кремлем і Дональдом Трампом.