Сенатори застерегли Трампа від звільнення Мюллера

В США сенатори-республіканці застерегли президента Дональда Трампа від звільнення спецпрокурора Роберта Мюллера. Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, сенатор Джефф Флейк, який критикує Трампа, заявив, що останні коментарі президента створюють враження, що він хоче звільнити Мюллера.

"Я не знаю, якими є наміри щодо Мюллера, але здається, що справа рухається до цього, і я просто сподіваюся, що до цього не дійде, тому що цього не можна допустити. Ми в Конгресі цього прийняти не можемо", - заявив Флейк.

Зазначимо, напередодні Дональд Трамп виступив з новими нападками на ФБР і розслідування Мюллера після того, як в п'ятницю колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб був звільнений за кілька днів до того, як він міг претендувати на повну пенсію.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем також заявив, що дуже важливо, щоб Мюллеру дозволили безперешкодно продовжувати свою роботу, і багато республіканців поділяють цю думку.

"Мюллера можна звільнити тільки при наявності обґрунтованої причини. Я не бачу такої причини по відношенню до Мюллера. Я обіцяю американському народу, як республіканець, зробити все, щоб Мюллер міг продовжувати свою роботу без будь-якого втручання ", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер зібрав докази організації каналу зв'язку між Кремлем і Дональдом Трампом.