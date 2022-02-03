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У Білому домі пояснили, що американські військові будуть робити в Європі

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США, Четвер 03 лютого 2022 07:02
У Білому домі пояснили, що американські військові будуть робити в Європі Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США перекидає в Європу 3 тисячі своїх військових на тлі грози вторгнення Росії в Україну. У Білому домі пояснили, навіщо це роблять і що американські війська будуть робити в Німеччині, Польщі та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

За її словами, мета США полягає в тому, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників в Європі.

"Збільшення чисельності сил як частина цієї готовності. Це зроблено для того, щоб заспокоїти наших союзників, перед якими, як я вже сказала, у нас є священний обов'язок", - сказала вона.

Вона зазначила, що військові США, які відправляться в Європу, навчені і оснащені для виконання різних завдань, включаючи стримування агресії.

Псакі також зазначила, що ряд союзників по НАТО також нещодавно оголосили про пересування військ, включаючи Великобританію, Францію, Іспанію, Данію і Нідерланди.

Вона підкреслила, що військові США відправляються в країни Європи не для того, щоб брати участь у військових діях в Україні.

"Це не війська, які увійдуть в Україну. Вони не воюють в Україні", - підкреслила вона.

Як відомо, США відправляють свої війська в Європу. Відповідне рішення прийняв президент США Джо Байден.

При цьому, тисяча військовослужбовців з 2-го кавалерійського полку армії США, який базується в Німеччині, передислокується до Румунії найближчими днями. Ще 1700 військовослужбовців США з Форт-Брегга відправляться до Польщі та, приблизно, 300 військовослужбовців з Форт-Брегга в переведуться до Німеччини.

Нагадаємо, що Байден пояснив, навіщо перекидає війська в Європу. За його словами, це відповідь Путіну.

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