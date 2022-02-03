У Білому домі пояснили, що американські військові будуть робити в Європі
США перекидає в Європу 3 тисячі своїх військових на тлі грози вторгнення Росії в Україну. У Білому домі пояснили, навіщо це роблять і що американські війська будуть робити в Німеччині, Польщі та Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
За її словами, мета США полягає в тому, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників в Європі.
"Збільшення чисельності сил як частина цієї готовності. Це зроблено для того, щоб заспокоїти наших союзників, перед якими, як я вже сказала, у нас є священний обов'язок", - сказала вона.
Вона зазначила, що військові США, які відправляться в Європу, навчені і оснащені для виконання різних завдань, включаючи стримування агресії.
Псакі також зазначила, що ряд союзників по НАТО також нещодавно оголосили про пересування військ, включаючи Великобританію, Францію, Іспанію, Данію і Нідерланди.
Вона підкреслила, що військові США відправляються в країни Європи не для того, щоб брати участь у військових діях в Україні.
"Це не війська, які увійдуть в Україну. Вони не воюють в Україні", - підкреслила вона.
Як відомо, США відправляють свої війська в Європу. Відповідне рішення прийняв президент США Джо Байден.
При цьому, тисяча військовослужбовців з 2-го кавалерійського полку армії США, який базується в Німеччині, передислокується до Румунії найближчими днями. Ще 1700 військовослужбовців США з Форт-Брегга відправляться до Польщі та, приблизно, 300 військовослужбовців з Форт-Брегга в переведуться до Німеччини.
Нагадаємо, що Байден пояснив, навіщо перекидає війська в Європу. За його словами, це відповідь Путіну.