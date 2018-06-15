В Белом доме "ничего не знают" о комментариях Трампа относительно Крыма

Сандерс ответила, что ничего не знает о подобных комментариях Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ничего не знает о комментариях президента США Дональда Трампа во время саммита G7 в Канаде относительно Крыма. Об этом сообщает телеканал ABC.

Так, в ходе брифинга Сара Сандерс ответила на вопрос журналиста касательно публикации издания BuzzFeed о высказываниях Дональда Трампа по поводу Крыма.

Она отметила, что ничего не знает о подобных комментариях Трампа. По ее словам, она не присутствовала на частных разговорах Трампа с другими участниками саммита G7, а потому не располагает подобной информацией.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7) заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском".

Источники сообщили, что заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде еще в прошлую пятницу, 8 июня.

Издание отмечает, что два источника в дипломатических кругах сообщили это на условиях анонимности.

