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Интервью

В Белом доме "ничего не знают" о комментариях Трампа относительно Крыма

НовостиПолитика    15.06.2018 - 00:19
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Сандерс ответила, что ничего не знает о подобных комментариях Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ничего не знает о комментариях президента США Дональда Трампа во время саммита G7 в Канаде относительно Крыма. Об этом сообщает телеканал ABC.

Так, в ходе брифинга Сара Сандерс ответила на вопрос журналиста касательно публикации издания BuzzFeed о высказываниях Дональда Трампа по поводу Крыма.

Она отметила, что ничего не знает о подобных комментариях Трампа. По ее словам, она не присутствовала на частных разговорах Трампа с другими участниками саммита G7, а потому не располагает подобной информацией.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7) заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском".

Источники сообщили, что заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде еще в прошлую пятницу, 8 июня.

Издание отмечает, что два источника в дипломатических кругах сообщили это на условиях анонимности.
 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Крым, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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