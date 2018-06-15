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Інтерв'ю

У Білому домі "нічого не знають" про коментарі Трампа щодо Криму

НовиниПолітика    15.06.2018 - 00:19
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Сандерс відповіла, що нічого не знає про подібні коментарі Трампа

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що нічого не знає про коментарі президента США Дональда Трампа під час саміту G7 в Канаді щодо Криму. Про це повідомляє телеканал ABC.

Так, в ході брифінгу Сара Сандерс відповіла на запитання журналіста щодо публікації видання BuzzFeed про висловлювання Дональда Трампа з приводу Криму.

Вона зазначила, що нічого не знає про подібні коментарі Трампа. За її словами, вона не була присутня на приватних розмовах Трампа з іншими учасниками саміту G7, а тому не володіє подібною інформацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами країн "Великої сімки" (G7) заявив, що Крим є російським, оскільки "всі, хто живе на півострові, говорять російською".

Джерела повідомили, що заява Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді ще минулої п'ятниці, 8 червня.

Видання зазначає, що два джерела в дипломатичних колах повідомили це на умовах анонімності.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Крим, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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