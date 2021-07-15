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Зеленский перед встречей Меркель и Байдена: никаких решений по Украине без Украины

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Киев, Четверг 15 июля 2021 17:53
Зеленский перед встречей Меркель и Байдена: никаких решений по Украине без Украины Фото: Зеленский надеется, что Меркель и Байден не будут принимать решений об Украине тайно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 15 июля, состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Владимир Зеленский, со своей стороны, надеется, что политики не будут принимать решений относительно Украины без ее ведома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Владимира Зеленского.

На своей странице в социальной сети, президент Украины отметил, что встреча международных лидеров может повлиять на будущее Европы, поскольку ценности, принципы и безопасность невозможно поменять на экономические интересы.

В конце Зеленский отметил, что верит в то, что Ангела Меркель и Джо Байден не будут принимать решений относительно Украины тайно и будут совместно противостоять агрессии со стороны Российской Федерации.

"Верю, что наши партнеры Германия и США совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения по Украине без Украины", - написал президент Украины.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Джозеф Байден Ангела Меркель
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