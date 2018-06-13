В Белом доме извинились за высказывание об "особом месте в аду" для Трюдо

Советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что его задачей было "послать сигнал силы"

Советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро извинился за свои слова, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заслуживает "особого места в аду" из-за его критических заявлений о торговой политике США. Об этом сообщает The Gardian.

Выступая на конференции в Вашингтоне во вторник, Наварро заявил, что его задачей было "послать сигнал силы".

"Проблема в том, что, передавая это сообщение, я использовал язык, который был неуместен. Я осознаю это. Это была моя ошибка", - сказал он.

Ранее, выступая в эфире канала Fox News, Наварро заявил, что "в аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые делают выбор в пользу дипломатии измены в отношении президента Трампа, пытаясь вонзить ему нож в спину, когда он идет к выходу".

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил представителям США на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике из-за якобы неправдивых заявлений премьера Канады.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был смиренным и кротким в ходе наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, сказав, что "пошлины США были оскорбительными", и он "не позволит помыкать". Очень нечестно и слабо", - заявил Трамп.