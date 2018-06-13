Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Белом доме извинились за высказывание об "особом месте в аду" для Трюдо

НовостиПолитика    13.06.2018 - 01:57
Фото: Белый дом (flickr.com/whitehouse)
Фото: Белый дом (flickr.com/whitehouse)

Советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что его задачей было "послать сигнал силы"

Советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро извинился за свои слова, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заслуживает "особого места в аду" из-за его критических заявлений о торговой политике США. Об этом сообщает The Gardian.

Выступая на конференции в Вашингтоне во вторник, Наварро заявил, что его задачей было "послать сигнал силы".

"Проблема в том, что, передавая это сообщение, я использовал язык, который был неуместен. Я осознаю это. Это была моя ошибка", - сказал он.

Ранее, выступая в эфире канала Fox News, Наварро заявил, что "в аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые делают выбор в пользу дипломатии измены в отношении президента Трампа, пытаясь вонзить ему нож в спину, когда он идет к выходу".

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил представителям США на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике из-за якобы неправдивых заявлений премьера Канады.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был смиренным и кротким в ходе наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, сказав, что "пошлины США были оскорбительными", и он "не позволит помыкать". Очень нечестно и слабо", - заявил Трамп.

 

У Трюдо ответили на обвинения Трампа Трамп пообещал прекратить "несправедливую торговлю" по отношению к США
Теги публикации: торговля, Белый дом, Джастин Трюдо  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь