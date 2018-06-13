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У Білому домі вибачилися за висловлювання про "особливе місце в пеклі" для Трюдо

НовиниПолітика    13.06.2018 - 01:57
Фото: Білий дім (flickr.com/whitehouse)
Фото: Білий дім (flickr.com/whitehouse)

Радник Білого дому з торгівлі Пітер Наварро заявив, що його завданням було "надіслати сигнал сили"

Радник Білого дому з питань торгової політики Пітер Наварро вибачився за свої слова, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заслуговує на "особливе місце в пеклі" через його критичні заяви про торговельну політику США. Про це повідомляє The Gardian.

Виступаючи на конференції у Вашингтоні у вівторок, Наварро заявив, що його завданням було "надіслати сигнал сили".

"Проблема в тім, що, передаючи це повідомлення, я використовував мову, яка була недоречною. Я усвідомлюю це. Це була моя помилка", - сказав він.

Раніше, виступаючи в ефірі каналу Fox News, Наварро заявив, що "в пеклі є особливе місце для тих іноземних лідерів, які роблять вибір на користь дипломатії зради щодо президента Трампа, намагаючись встромити йому ніж у спину, коли він йде до виходу".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив представникам США на саміті G7 не підписувати підсумкове комюніке через нібито неправдиві заяви прем’єра Канади.

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо був смиренним і лагідним під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після того, як я поїхав, сказавши, що "мита США були образливими", і він "не дозволить зневажати". Дуже нечесно і слабо", - заявив Трамп.

 

У Трюдо відповіли на звинувачення Трампа Трамп пообіцяв припинити "несправедливу торгівлю" по відношенню до США
Теги публікації: торговля, Белый дом, Джастин Трюдо  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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