В Белом доме допустили, что Colonial Pipeline атаковали хакеры из России

США продолжают расследование кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline. По предварительным данным, хакеры могли находиться на территории России и Москва должна "действовать ответственно по этому вопросу".

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент (США Джо Байден - ред.) сказал, что разведка еще не завершила сбор данных по этому делу. И по состоянию на сегодня ситуация не изменилась", - сказала она. Псаки добавила, что поскольку, по данным разведки США, кибератаку совершили хакеры, которые, "вероятно, находятся в России" и российские власти должны вести себя в этом вопросе ответственно. "Мы подождем полной оценки нашего разведывательного сообщества", - добавила пресс-секретарь.