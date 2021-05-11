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В Белом доме допустили, что Colonial Pipeline атаковали хакеры из России

Автор: РБК-Украина

США продолжают расследование кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline. По предварительным данным, хакеры могли находиться на территории России и Москва должна "действовать ответственно по этому вопросу".

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент (США Джо Байден - ред.) сказал, что разведка еще не завершила сбор данных по этому делу. И по состоянию на сегодня ситуация не изменилась", - сказала она.

Псаки добавила, что поскольку, по данным разведки США, кибератаку совершили хакеры, которые, "вероятно, находятся в России" и российские власти должны вести себя в этом вопросе ответственно. "Мы подождем полной оценки нашего разведывательного сообщества", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 8 мая, компания Colonial Pipeline объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова в случае необходимости предпринять дополнительные шаги после кибератаки на компанию Colonial Pipeline. Меры будут зависеть от того, сколько времени потребуется компании, чтобы возобновить работу трубопровода.

Отметим, в результате хакерской атаки поставки бензина в некоторых частях Соединенных Штатов еще больше сократились во вторник, 11 мая. Это вызвало обеспокоенность по поводу скачков цен в преддверии летнего сезона.

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