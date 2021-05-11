У Білому домі допустили, що Colonial Pipeline атакували хакери з Росії

США продовжують розслідування кібератаки на трубопровід Colonial PipelinE. за попередніми даними, хакери могли перебувати на території Росії і Москва повинна "діяти відповідально з цього питання".
Про це в ході брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Президент (США Джо Байден - ред.) сказав, що розвідка ще не завершила збір даних у цій справі. І станом на сьогодні ситуація не змінилася", - сказала вона.
Псакі додала, що оскільки, за даними розвідки США, кібератаку вчинили хакери, які, "ймовірно, знаходяться в Росії" і російська влада повинна поводитися в цьому питанні відповідально. "Ми почекаємо повної оцінки нашого розвідувального співтовариства",- додала прес-секретар.
Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 8 травня, компанія Colonial Pipeline оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що його Адміністрація готова у разі необхідності зробити додаткові кроки після кібератаки на компанію Colonial Pipeline. Заходи будуть залежати від того, скільки часу буде потрібно компанії, щоб відновити роботу трубопроводу.
Відзначимо, в результаті хакерської атаки постачання бензину у деяких частинах Сполучених Штатів ще більше скоротилися у вівторок, 11 травня. Це викликало стурбованість з приводу стрибків цін напередодні літнього сезону.