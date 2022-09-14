В Белом доме анонсировали новый пакет помощи для Украины: когда ожидать

"Я думаю, вы увидите новый пакет в течение ближайших дней", - сказал чиновник.

Кирби отметил, что США каждый день находятся на контакте с украинской стороной, чтобы определять, что именно нужно для противостояния агрессии РФ.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ, применяя предоставленное оружие, доказали высокую эффективность в контрнаступательных операциях, а также ранее, во время организации обороны.

"Что мы будем делать - мы продолжим поддерживать (Украину - ред.) наилучшим образом", - добавил представитель Белого дома.