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В Белом доме анонсировали новый пакет помощи для Украины: когда ожидать

Фото: Представитель Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет оборонной помощи для Украины. Информация по нему появится в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сделанное во время пресс-конференции 13 сентября.

"Я думаю, вы увидите новый пакет в течение ближайших дней", - сказал чиновник.

Кирби отметил, что США каждый день находятся на контакте с украинской стороной, чтобы определять, что именно нужно для противостояния агрессии РФ.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ, применяя предоставленное оружие, доказали высокую эффективность в контрнаступательных операциях, а также ранее, во время организации обороны.

"Что мы будем делать - мы продолжим поддерживать (Украину - ред.) наилучшим образом", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи на сумму 675 миллионов долларов.

В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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