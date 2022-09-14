У Білому домі анонсували новий пакет допомоги для України: коли очікувати

"Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів" - сказав посадовець.

Кірбі зазначив, що США кожного дня перебувають у контакті з українською стороною, аби визначати, що саме потрібно для протистояння агресії РФ.

Водночас він підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.

"Що ми робитимемо - ми продовжимо підтримувати (Україну - ред.) в найкращий спосіб", - додав представник Білого дому.