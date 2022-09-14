RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білому домі анонсували новий пакет допомоги для України: коли очікувати

Фото: Представник Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет оборонної допомоги для України. Інформація щодо нього з'явиться найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, зроблену під час пресбрифінгу 13 вересня.

"Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів" - сказав посадовець.

Кірбі зазначив, що США кожного дня перебувають у контакті з українською стороною, аби визначати, що саме потрібно для протистояння агресії РФ.

Водночас він підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.

"Що ми робитимемо - ми продовжимо підтримувати (Україну - ред.) в найкращий спосіб", - додав представник Білого дому.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів.

В рамках цього пакету Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України