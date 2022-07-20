У Білогорівці військові ГУР захопили російського розвідника: що він розповів

В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МО України був захоплений у полон російський розвідник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Розвідник ГУР ЗС Росії при допиті намагався ввести в оману українських військових. Однак після перевірки телефону, все стало зрозуміло. Будучи досвідченим розвідником, він мав свій цифровий щоденник. Там його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою.