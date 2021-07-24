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Билодид принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Токио

Автор: Инна Собора

Украинская спортменка Дарья Билодид выборола первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Японка Фуна Тонаки одолела украинку в сложной борьбе за участие в главном финальном поединке. Однако Дарья оставила за собой право соревноваться за "бронзовую" медаль.

В решающем поединке Билодид одолела представительницу Израиля.

"Есть первая медаль в Токио-2020! Украинская дзюдоистка Дарья Билодид побеждает Ширу Ришон из Израиля и к званию чемпионки мира, Европы и Европейских игр добавляет бронзу Олимпиады. Поздравляем спортсменку, ее тренеров Светлану Кузнецову и Геннадия Билодида, а также всю Украину" , - отметили в НОК Украины.

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В результате победу в соревнованиях по дзюдо среди женщин (до 48 кг) получила представительница Косово Дистрия Красники, "серебро" у японки Фуны Тонако, а "бронзу", кроме Билодид, получила еще и представительница Монголии Уранцецег Мунхбат.

Напомним, сегодня украинец Павел Коростылев показал хороший результат в соревнованиях по пулевой стрельбе, однако выбыл в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.

Расписание первого медального дня на Олимпийских играх-2020 в Токио - в материале РБК-Украина.

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Дарья БелодедОлимпиада 2020