Беллінгем мчить за трофеєм, Україна поза топ-10. Суперкомп'ютер обрав фаворитів Євро-2024

На старт Євро-2024 англійська збірна вийде з найвищими шансами на підсумковий успіх.

"Три леви" вперше в історії тріумфують на чемпіонаті Європи з вірогідністю 19,9%. На вихід команди Гарета Саутгейта о фіналу відсоток ще показовіший – 31,1%. Єдиним конкурентом збірної Англії на шляху до трофею стане Франція. Її цифри трохи гірші – 19,1% та 30,4% відповідно.

Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Шанси побачити підопічних Сергія Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%. Утім, далі цифри на подвиги "синьо-жовтих" сильно падають. Імовірність перемоги української команди в турнірі склала 1%.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.