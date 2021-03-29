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Bellingcat установили россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция" на Донбассе

Автор: Даша Харченко

Расследователи Bellingcat установили личности россиян, которые были причастны к пыткам в тюрьме "Изоляция". Она подконтрольна боевикам так называемой "ДНР".

Об этом сообщил журналист, бывший пленник боевиков Станислав Асеев в Facebook.

По его словам, жители РФ Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев причастны к пыткам и унижениям человеческого достоинства.

"Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициирован в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИД", - написал Асеев.

Также он сообщил, что скоро будет выложена информация об их лидере по прозвищу "Ленин".

"Я 28 месяцев слушал, как вы бьете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затягиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать" стену плача", - написал Асеев.

Напомним, следствие по делу тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке, заинтересовалось фото, что были опубликованы в интернете. Кроме того, подозрение сообщили еще одному фигуранту дела.

Также сообщалось, что украинские правоохранительные органы по делу о пытках в "Изоляции" объявили подозрения пяти фигурантам.

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Новости Украины ДонбассДНРBellingcatизоляция
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