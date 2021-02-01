Дело донецкой тюрьмы "Изоляция": следствие заинтересовалось обнародованными фото

Фото: донецкая тюрьма "Изоляция" (t.me/traktorist_dn)

Следствие по делу тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке, заинтересовалось фото, опубликованными в интернете на прошлой неделе. Кроме того, подозрение сообщили еще одному фигуранту дела.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Сообщается, что фото тюрьмы представляют оперативный интерес и были приобщены к материалам уголовного производства.

Также сообщается, что о подозрении сообщили еще одному фигуранту. В создании террористической организации и пытках подозревается уроженец Бахмута. По данным следствия, от в начале 2016 года он присоединился к так называемой "Донецкой народной республике". Его назначили охранником "Изоляции", в течение двух лет он незаконно лишал свободы проукраинских граждан

"Он и другие боевики держали пленников в нечеловеческих условиях в камерах, часами пытали электрическим током, применяли к ним физическое насилие и унижали. В тюрьму попадали как гражданские жители, так и военнослужащие сил АТО / ООС", - говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что фигурант использовал пленных для принудительных работ.

Напомним, на прошлой неделе были опубликованы фото донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой держат украинских пленных.

Также сообщалось, что украинские правоохранительные органы в деле о пытках в "Изоляции" объявили подозрения пяти фигурантам.