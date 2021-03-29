Bellingcat встановили росіян, причетних до тортур у в'язниці "Ізоляція" на Донбасі

За його словами, мешканці РФ Юрій Кривонос, Володимир Бутенко та Руслан Єремічев причетні до тортур та принижень людської гідності.

"Тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Російської Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС", - написав Асєєв.

Також він повідомив, що скоро буде викладена інформація про їхнього лідера на прізвисько "Ленін".

"Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури та затягуєте людей з електроопіками в камери, де вони й далі повинні "тримати стіну плачу", - написав Асєєв.

Нагадаємо, слідство у справі в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку, зацікавилося фото, що були опубліковані в інтернеті. Крім того, підозру повідомили ще одному фігуранту справи.

Також повідомлялося, що українські правоохоронні органи у справі про тортури в "Ізоляції" оголосили підозри п'яти фігурантам.