Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

Ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом сообщил один из расследователей Bellingcat на странице в Twitter.

Как заявил журналист Кристо Грозева, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет украинской авиакомпании МАУ. Расследователь установил, что ракета, возможно, была запущена с секретной базы IRSG.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он.

Напомним, ряд СМИ, в частности Newsweek, ссылаясь на источники в Пентагоне и разведке, заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ в Тегеране был сбит иранской ракетой. Источники сообщали, что украинский самолет был сбит ракетным комплексом Тор-M1.

Версию, что украинский самолет мог потерпеть крушение в результате непреднамеренного ракетного удара также выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Британии Борис Джонсон. Канада и Британия имеют соответствующие данные разведывательных служб.

Кроме того, сегодня в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, возможное попадание иранской ракеты в украинский самолет вблизи Тегерана. Тогда в Bellingcat заявили, что исследуют данный видеоролик.