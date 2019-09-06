В Bellingcat назвали возможную причину освобождения Цемаха

Освобождение Владимира Цемаха, которого считают свидетелем в деле о катастрофе MH17, стало возможным, так как у Совместной следственной группы (JIT) достаточно доказательств причастности России. Об этом в интервью "Настоящему времени" заявил расследователь Bellingcat Христо Гвоздев.

По его словам, решение об освобождении Цемаха было неожиданным, однако еще неделю назад было известно, что Россия требовала включить его в списки на обмен пленными, угрожая вообще сорвать обмен по формуле "35 на 35". Он также отметил, что Украина и JIT могли согласиться на освобождение Цемаха, потому что у официального следствия достаточно доказательств причастности России к катастрофе MH17.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, доказывающих причастность России, что для суда это ничего не изменит", - добавил Гвоздев.

Он также выразил уверенность в том, что Украине следует поделиться с международным следствием деталями переговоров по обмену. По его мнению, ультиматум России о выдаче Цемаха станет весомым доказательством причастности его к катастрофе MH17.

Напомним, вчера Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха из-под стражи под личное обязательство.

После этого появилась информация, что его включили в списки на обмен пленными. Более того, по данным российских СМИ, Владимира Цемаха могут обменять на режиссера Олега Сенцова.