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Bellingcat будет расследовать смерть главы "Белорусского дома в Украине"

Новина українською →
Великобритания, Вторник 03 августа 2021 16:43
Bellingcat будет расследовать смерть главы "Белорусского дома в Украине" Фото: Bellingcat будет расследовать смерть главы " Белорусского дома в Украине" (instagram.com/vvshishov)
Автор: Сергей Пышкин

Издание Bellingcat займется расследованием смерти главы "Белорусского дома в Украине” Виталия Шишова. Мужчину нашли сегодня повешенным в одном из столичных парков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова журналиста-расследователя Христо Грозева во время эфира радиостанции "Эхо Москвы".

В Bellingcat предполагают версию того, что смерть Шишова была частью спецоперации спецслужб. Грозев, со своей стороны, убежден в том, что это было не самоубийство.

"То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.", - отметил журналист.

Грозев добавил, что Bellingcat направит все свои ресурсы на расследование смерти главы "Белорусского дома в Украине".

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности смерти Виталия Шишова, которого сегодня нашли повешенным в киевском парке.

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Bellingcat расследование
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