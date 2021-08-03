Bellingcat розслідуватиме смерть голови "Білоруського дому в Україні"

Видання Bellingcat займеться розслідуванням смерті голови “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова. Чоловіка знайшли сьогодні повішеним в одному зі столичних парків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова журналіста-розслідувача Христо Грозєва під час ефіру радіостанції " Эхо Москвы ".

В Bellingcat припускають версію того, що смерть Шишова була частиною спецоперації спецслужб. Грозєв, зі свого боку, переконаний у тому, що це було не самогубство.

"Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, якої ми домоглися, що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, що знаходяться в Україні", - відзначив журналіст.

Грозєв додав, що Bellingcat направить усі свої ресурси на розслідування смерті голови "Білоруського дому в Україні".