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Bellingcat розслідуватиме смерть голови "Білоруського дому в Україні"

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Великобританія, Вівторок 03 серпня 2021 16:43
Bellingcat розслідуватиме смерть голови "Білоруського дому в Україні" Фото: Bellingcat розслідуватиме смерть голови "Білоруського дому в Україні" (instagram.com/vvshishov)
Автор: Сергій Пишкін

Видання Bellingcat займеться розслідуванням смерті голови “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова. Чоловіка знайшли сьогодні повішеним в одному зі столичних парків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова журналіста-розслідувача Христо Грозєва під час ефіру радіостанції "Эхо Москвы".

В Bellingcat припускають версію того, що смерть Шишова була частиною спецоперації спецслужб. Грозєв, зі свого боку, переконаний у тому, що це було не самогубство.

"Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, якої ми домоглися, що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, що знаходяться в Україні", - відзначив журналіст.

Грозєв додав, що Bellingcat направить усі свої ресурси на розслідування смерті голови "Білоруського дому в Україні".

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці смерті Віталія Шишова, якого сьогодні знайшли повішеним у київському парку.

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Bellingcat розслідування
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