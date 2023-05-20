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У Белграді відбувся черговий багатотисячний протест через випадки масової стрілянини

Фото: мітинг у Белграді (twitter.com/BalkanInsight)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Сербії Белграді відбувся черговий багатотисячний протест після випадків масової стрілянини у країні на початку травня. На мітингах цієї п'ятниці взяли участь десятки тисяч людей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Цьогорічний мітинг став третьою великою акцією протесту "Сербія проти насильства" за останні тижні. Протестувальники виходять на вулиці із закликами до відставки вищих посадових осіб, зокрема - міністра внутрішніх справ та голови розвідувальної служби.

Також демонстранти вимагають від уряду відкликати ліцензії на мовлення телеканалів, які пропагують насильство, та заборонити проурядові газети, які розпалюють напруженість, переслідуючи політичних дисидентів.

Члени проєвропейської опозиції 19 травня залишили спеціальне засідання парламенту, звинувативши правлячу партію та її союзників у прагненні "змусити мітинг замовкнути", а не вирішувати питання, поставлені демонстрантами.

Президент Демократичної партії Зоран Лутовац заявив журналістам, що політсила має намір приєднатися до протестувальників.

Президент Сербії Олександр Вучич назвав протести політичним "трюком", а прем'єр-міністр країни Ана Брнабіч також звинуватила "іноземні розвідувальні служби" у розпалюванні заворушень після стрілянини з метою дестабілізації Сербії.

Додамо, що після випадків стрілянини Вучич пообіцяв "роззброїти" Сербію за допомогою амбітного плану, який дозволить боротися із законним та незаконним обігом вогнепальної зброї.

Як свідчать дані дослідницької групи Small Arms Survey, у Сербії фіксується найвищий рівень володіння зброєю в Європі: приблизно 39 зі 100 осіб мають вогнепальну зброю.

Нагадаємо, 3 травня у сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів, і тоді загинули 8 дітей. Наступного дня також сталася атака з жертвами, і всього під час стрілянини 3 та 4 травня в Сербії загинули 17 людей. Після цього у всіх шкіл Белграда було розміщено співробітників поліції.

Додамо, що через стрілянину у школі міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку.

Також повідомлялося, що сербський президент Вучич засудив масові протести та звинуватив опозицію у тому, що вона використовує національну трагедію для просування власних інтересів.

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БелградСербия