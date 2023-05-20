В Белграде состоялся очередной многотысячный протест из-за случаев массовой стрельбы

Нынешний митинг стал третьей крупной акцией протеста "Сербия против насилия" за последние недели. Протестующие выходят на улицы с призывами к отставке высших должностных лиц, в частости - министра внутренних дел и главы разведывательной службы.

Также демонстранты требуют от правительства отозвать лицензии на вещание телеканалов, пропагандирующих насилие, и запретить проправительственные газеты, которые разжигают напряженность, преследуя политических диссидентов.

Члены проевропейской оппозиции 19 мая покинули специальное заседание парламента, обвинив правящую партию и ее союзников в стремлении "заставить митинг замолчать", а не решать вопросы, поднятые демонстрантами.

Президент Демократической партии Зоран Лутовац заявил журналистам, что политсила намерена присоединиться к протестующим.

Между тем президент Сербии Александр Вучич назвал протесты политическим "трюком", а премьер-министр страны Ана Брнабич также обвинила "иностранные разведывательные службы" в разжигании беспорядков после стрельбы с целью дестабилизации Сербии.

Добавим, что после случаев стрельбы Вучич пообещал "разоружить" Сербию с помощью амбициозного плана, который позволит бороться с законным и незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Как свидетельствуют данные исследовательской группы Small Arms Survey, в Сербии фиксируется самый высокий уровень владения оружием в Европе: примерно 39 из 100 человек владеют огнестрельным оружием.