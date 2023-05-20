В Белграде состоялся очередной многотысячный протест из-за случаев массовой стрельбы

В столице Сербии Белграде состоялся очередной многотысячный протест после случаев массовой стрельбы в стране в начале мая. На митингах в эту пятницу приняли участие десятки тысяч человек.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Нынешний митинг стал третьей крупной акцией протеста "Сербия против насилия" за последние недели. Протестующие выходят на улицы с призывами к отставке высших должностных лиц, в частости - министра внутренних дел и главы разведывательной службы.
Также демонстранты требуют от правительства отозвать лицензии на вещание телеканалов, пропагандирующих насилие, и запретить проправительственные газеты, которые разжигают напряженность, преследуя политических диссидентов.
Члены проевропейской оппозиции 19 мая покинули специальное заседание парламента, обвинив правящую партию и ее союзников в стремлении "заставить митинг замолчать", а не решать вопросы, поднятые демонстрантами.
Президент Демократической партии Зоран Лутовац заявил журналистам, что политсила намерена присоединиться к протестующим.
Между тем президент Сербии Александр Вучич назвал протесты политическим "трюком", а премьер-министр страны Ана Брнабич также обвинила "иностранные разведывательные службы" в разжигании беспорядков после стрельбы с целью дестабилизации Сербии.
Добавим, что после случаев стрельбы Вучич пообещал "разоружить" Сербию с помощью амбициозного плана, который позволит бороться с законным и незаконным оборотом огнестрельного оружия.
Как свидетельствуют данные исследовательской группы Small Arms Survey, в Сербии фиксируется самый высокий уровень владения оружием в Европе: примерно 39 из 100 человек владеют огнестрельным оружием.
Напомним, 3 мая в сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений, и тогда погибли 8 детей. На следующий день также произошла атака с жертвами, и всего в ходе стрельбы 3 и 4 мая в Сербии погибли 17 человек. После этого у всех школ Белграда были размещены сотрудники полиции.
Добавим, что из-за стрельбы в школе министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку.
Также сообщалось, что сербский президент Вучич осудил массовые протесты и обвинил оппозицию в том, что она использует национальную трагедию для продвижения собственных интересов.
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