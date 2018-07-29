В Белграде убит адвокат из команды защитников Слободана Милошевича

Неизвестные застрелили адвоката Драгослава Огняновича, который брал участие в защите бывшего президента Югослави

Известный адвокат Драгослав Огнянович был застрелен вечером 28 июля 2018 в районе Новый Белград. Об этом передает радиостанция B 92.

В момент когда Огнянович вместе со своим сыном подошел к своему дому, к ним подошел неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов. Адвокат погиб на месте, его сын ранен.

За данными правоохранителей, полиция смогла задержать подозреваемого в убийстве. Его мотивы и имя пока остаются неизвестными.

Оглянович известный тем, что брал участие в защите бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которого судил Гаагский трибунал. Сам процесс в итоге закончился закрытием дела, так как в 2006 году Милошевич умер в своей камере от сердечного приступа.

Последние годы своей жизни адвокат присвятил защите криминальных лидеров Черногории и Сербии. Одним из самых известных клиентов Огляновича стал главарь "Земунского клана".

Напомним, в Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, воевавшим на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.