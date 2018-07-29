У Белграді вбито адвоката з команди захисників Слободана Мілошевича

Невідомі застрелили адвоката Драгослава Огняновіча, який брав участь у захисті колишнього президента Югославії

Відомий адвокат Драгослав Огняновіч був застрелений ввечері 28 липня 2018 у районі Новий Белград. Про це передає радіостанція B 92.

У момент коли Огняновіч разом зі своїм сином підійшов до свого дому, до них підійшов невідомий чоловік і зробив кілька пострілів. Адвокат загинув на місці, його син поранений.

За даними правоохоронців, поліція змогла затримати підозрюваного у вбивстві. Його мотиви і ім'я поки залишаються невідомими.

Огляновіч відомий тим, що брав участь у захисті колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, якого судив Гаазький трибунал. Сам процес в результаті закінчився закриттям справи, так як в 2006 році Мілошевич помер в своїй камері від серцевого нападу.

Останні роки свого життя адвокат присвятив захисту кримінальних лідерів Чорногорії та Сербії. Одним з найвідоміших клієнтів Огляновіча став ватажок "Земунський клану".

Нагадаємо, в Сербії винесли кілька судових вироків по найманцям, які воювали на Донбасі. Про це в Facebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.