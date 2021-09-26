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Белград и Приштина должны вывести спецназ из Северного Косово, - Боррель

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Брюссель, Воскресенье 26 сентября 2021 15:50
Белград и Приштина должны вывести спецназ из Северного Косово, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Власти Сербии и Косово должны вывести специальные полицейские подразделения с территории Северного Косово. А также снять блокпосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Сербии и Косово нужно безоговорочно снизить эскалацию ситуации на местах путем немедленного вывода специальных полицейских подразделений и демонтажа блокпостов. Дальнейшие провокации, односторонние и несогласованные действия недопустимы", - отметил он.

По его словам, Белград и Приштина должны найти выход из ситуации и договориться о дальнейших действиях.

"ЕС будет активно поддерживать эти усилия. И косовские, и сербские лидеры несут полную ответственность за любые риски для безопасности и благополучия местных общин как в Косово, так и в Сербии. Я подчеркнул это в своих телефонных разговорах с президентом Вучичем и премьер-министром Курти на этой неделе", - добавил он.

Боррель добавил, что оба главных переговорщиков на днях приедут в Брюссель, что является первым позитивным шагом.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербия перевела войска на границе с Косово в повышенную боеготовность на фоне протестов косовских сербов против запрета автомобилей на сербских номерах.

НАТО уже обратилось с призывом к немедленной деэскалациив регионе.

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