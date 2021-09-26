Белград і Приштина мають вивести спецназ з Північного Косово, - Боррель

Влада Сербії та Косово має вивести спеціальні поліцейські підрозділи з території Північного Косово. А також зняти блокпости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Сербії і Косово треба беззастережно знизити ескалацію ситуації на місцях шляхом негайного виведення спеціальних поліцейських підрозділів і демонтажу блокпостів. Подальші провокації, односторонні і неузгоджені дії неприпустимі", - зазначив він.

За його словами, Белград і Приштина мають знайти вихід із ситуації і домовитися про подальші дії.

"ЄС буде активно підтримувати ці зусилля. І косовські, і сербські лідери несуть повну відповідальність за будь-які ризики для безпеки і благополуччя місцевих громад як в Косово, так і в Сербії. Я підкреслив це у своїх телефонних розмовах з президентом Вучичем і прем'єр-міністром Курті на цьому тижні", - додав він.

Боррель додав, що обидва головні переговірники днями приїдуть до Брюсселя, що є першим позитивним кроком.