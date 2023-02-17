Над Бєлгородською областю гучно. Росіяни чують вибухи та кажуть про "роботу ППО"

"Над областю гучно. Подробиці уточнюються", - пишуть у мережі.

Тим часом місцеві жителі повідомляють про нібито роботу ППО в області та публікують фото наслідків в Telegram.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про "бавовну", яка сталася практично одночасно в Бєлгородській та Курській області РФ.

Також ми писали про вибухи в Брянській області РФ. Як повідомили тоді росіяни, через нібито атаку безпілотника поранено двох окупантів, у тому числі командира.

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