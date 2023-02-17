Над Белгородской областью громко. Россияне слышат взрывы и говорят о "работе ПВО"

"Над областью громко. Подробности уточняются", - пишут в сети.

Между тем местные жители сообщают о якобы работе ПВО в области и публикуют фото последствий в Telegram.

Напомним, ранее мы сообщали о "бавовне", которая произошла практически одновременно в Белгородской и Курской области РФ.

Также мы писали о взрывах в Брянской области. Как сообщили тогда россияне, из-за якобы атаки беспилотника ранены два оккупанта, в том числе командир.

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