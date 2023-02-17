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Над Белгородской областью громко. Россияне слышат взрывы и говорят о "работе ПВО"

Фото: в Белгородской области россияне жалуются на громкие взрывы (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области сегодня, 17 февраля, снова неспокойно. Местные жалуются на громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Над областью громко. Подробности уточняются", - пишут в сети.

Между тем местные жители сообщают о якобы работе ПВО в области и публикуют фото последствий в Telegram.

Напомним, ранее мы сообщали о "бавовне", которая произошла практически одновременно в Белгородской и Курской области РФ.

Также мы писали о взрывах в Брянской области. Как сообщили тогда россияне, из-за якобы атаки беспилотника ранены два оккупанта, в том числе командир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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