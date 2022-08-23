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В Белгородской области заявили о "самовозгорании боеприпасов": объявлена эвакуация

Иллюстративное фото: в Белгородской области заявили о "самовозгорании боеприпасов" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Белгородской области РФ произошло самовозгорание боеприпасов, в одном населенном пункте объявили эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова, которое приводит ТАСС.

"Самовозгорание боеприпасов произошло в Белгородской области, жители села Тимоново эвакуированы”, - рассказал Гладков.

По его словам, из-за жаркой погоды "произошел эффект линзы".

Напомним, 18 августа вблизи села Тимоново также прогремели взрывы на складе боеприпасов. Тогда жители публиковали видео с сильным пожаром.

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