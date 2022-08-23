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У Бєлгородській області заявили про "самозаймання боєприпасів": оголошено евакуацію

Ілюстративне фото: у Бєлгородській області заявили про "самозагорання боєприпасів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бєлгородській області РФ сталося самозаймання боєприпасів, в одному населеному пункті оголосили евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, яку наводить ТАСС.

"Самозаймання боєприпасів сталося в Бєлгородській області, жителі села Тимоново евакуйовані", - розповів Гладков.

За його словами, через спекотну погоду "стався ефект лінзи".

Нагадаємо, 18 серпня поблизу села Тимонове також прогриміли вибухи на складі боєприпасів. Тоді жителі публікували відео з сильною пожежею.

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Російська ФедераціяПожежаВибух