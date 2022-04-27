UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области РФ загорелся склад боеприпасов, гремели взрывы

Фото: Белгород (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гладкова.

"Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва. Только что связался с председателем Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительным данным, горит склад боеприпасов", - сообщил российский губернатор.

Он также отметил, что разрушений жилых построек и домов нет. Кроме того, пострадавших среди мирного населения также нет.

Тем временем в сети появилось видео со вспышками над Белгородской областью.

Напомним, в российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе.

Ранее в Белгороде заявили о повреждении ж/д путей в граничащем с Украиной районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар