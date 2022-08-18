В Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами: проводится эвакуация

В четверг, 18 августа, в Белгородской области начался пожар на складе с боеприпасами. В нескольких селах началась эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram .

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солохи на безопасное расстояние", - написал Гладков.

По его словам, на месте происшествия уже работают оперативные службы, причину пожара установят позже.